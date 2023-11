Joaquín Larrivey fue el héroe de Magallanes anoche en La Granja y su hat-trick fue clave para que la Academia se impusiera por 4-3 en un duelo clave por el descenso en la Primera División.

Al igual como lo hizo en antaño en la Universidad de Chile, Larrivey anotó goles claves y tiró el carro hacia adelante para quedarse con la victoria en un partido fundamental. Magallanes estuvo en el descenso y el coraje del equipo los llevó a ganar un partido que iban 2-0 abajo en el marcador.

El ex delantero de la U y ahora héroe de Magallanes está consciente de que su rol es fundamental para evitar caer a la Primera B en 2024.

“Me ha tocado convertirle a Curicó casi todas las veces que hemos jugado. Más allá de eso, el equipo necesitaba un triunfo sobre todo por cómo se dieron las cosas. Ibamos 2-0 abajo y estábamos matemáticamente descendidos”, explicó el argentino en TNT Sports.

Magallanes ganó in extremis gracias a Joaquín Larrivey (Photosport)

El líder goleador de Magallanes sabe que el equipo, más allá del buen fútbol, puso lo otro que es la valentía, las ganas y el espíritu de evitar perder la categoría antes de tiempo.

“Fueron 20 minutos de mucho coraje, de mucho de mucho empujo. Empezamos a jugar mejor. Somos un equipo ganador y esto es una manera de vivir. No nos entregamos nunca y seguimos luchando, jugando y Magallanes es un equipo ganador”, indicó.

Al igual que en la U

Larrivey ha tenido que echarse al hombro a Magallanes y también a la U en su momento cuando coqueteó groseramente con perder la categoría. Ahí, el ex Celta de Vigo sacó a relucir los pergaminos.

“Somos un equipo con mentalidad ganadora, aunque no se han dado los resultados. No bajamos los brazos, no lo haremos y estoy contento por el triunfo, estamos sumando puntos y hay que ir con mucho empuje ya que no hay margen y vamos a jugar otra final más”, terminó.