Universidad de Chile gozó de un gran triunfo el pasado fin de semana en el Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ se impusieron por un sólido 4-0 ante O’Higgins de Rancagua y se mantienen en la cima del torneo.

Tras lo que fue este triunfo, el ex futbolista, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘Equipo F’ de ESPN para comentar una extraña situación que siente con el atacante azul, Cristián Palacios, de quien siente que los hinchas de la U no están satisfechos con el jugador, entregando sus razones.

“Al hincha de la U no le gusta Palacios, yo creo que sí, no le gusta, no sé si no le gusta, pero no le convence tanto, para un delantero que en un campeonato que van veinte fechas te haga once goles, te asegura puntos”, partió señalando Barticciotto.

Tras estas primeras palabras, el ‘Barti’ defendió con fiereza al ‘Chorri’, declarando que él no puede faltar en el equipo estelar de la Universidad de Chile “en esta Universidad de Chile tiene que jugar”.

Palacios anotó un doblete en la reciente fecha | Foto: Photosport

Finalmente, Barticciotto se enfrenta al hincha de la Universidad de Chile, señalando que es injustificada la critica a quien es hoy el goleador del equipo y que tiene una importante cuota de goles en esta temporada.

“Yo creo que es injusto, un tipo que te haga once goles en veinte partidos, dámelo para mí equipo”, finalizó.