La Universidad de Chile empató 2 a 2 con Deportes Limache por la fecha cuatro de la Liga de Primera 2026 en un partido cargado de tensión en el Estadio Nacional.

El resultado mantiene la incertidumbre sobre el rendimiento del Romántico Viajero y añade presión sobre el técnico Francisco Meneghini, que aún no sabe de victorias en el certamen nacional y acumula tres empates.

Cuando corría el minuto 71, con la U ganando 2-1, comenzó un despliegue de pirotecnia en las tribunas, y el árbitro Fernando Véjar detuvo el partido hasta que se detuvo el “show”, durante casi cuatro minutos.

Recordar que en este duelo los azules tuvieron que cumplir un castigo determinado por el Tribunal de Disciplina | FOTO: Captura

Esta situción generó controversia entre los hinchas, quienes discutieron la situació en redes.

Cristián Arcos critica la interrupción de los hinchas de la U

En medio de este ambiente, las declaraciones del periodista Cristián Arcos en ADN Deportes captaron la atención y generaron debate, cuestionando la actitud de los simpatizantes azules y la supuesta pasión de su hinchada.

“Lo decimos en el momento que interrumpieron el partido, en el momento que tenía más la pelota, pero es evidente que la U estaba jugando en un ritmo distinto y el partido se cortó”, declaró en un comienzo.

“Aunque digan que dan la vida por el color azul eso no es cierto, ellos no son hinchas de Universidad de Chile, ellos no quieren a la U, eso no es verdad. Que tienen más pasión no es real, a ellos no les importa el color azul”, agregó.

Finalmente, Arcos apuntó al efecto de la interrupción en el rendimiento de la U.

“El partido se interrumpió y la U no volvió, después de esa interrupción la U no volvió”, sentenció.

