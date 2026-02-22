Universidad de Chile y Deportes Limache ponían punto final a lo que era la cuarta fecha de la Liga de Primera, en un compromiso de alto impacto que se disputó en el Estadio Nacional.

En lo que fue un infartante encuentro en el recinto de Ñuñoa, Universidad de Chile y Deportes Limache igualaron a dos tantos, con goles para Javier Altamirano y Nicolás Ramírez para los locales y Daniel Castro junto a Yerko González para la visita.

Tras lo que fue este resultado, la Universidad de Chile sigue sin obtener triunfos en este 2026, en la que alcanzó las tres unidades ubicados en el 12° puesto, mientras que Deportes Limache se ubica en el 3° lugar con ocho puntos.

Para lo que será la próxima jornada, Universidad de Chile deberá disputar lo que será una nueva edición del Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental y por su parte, Deportes Limache recibirá como local a Huachipato.

Un intenso partido se vivió en el Estadio Nacional | Foto: Photosport

