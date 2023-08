Cristian Arcos no está de acuerdo con Mauricio Pinilla: “Universidad de Chile como institución y como club es un equipo grande”

Universidad de Chile también debe sortear el mal momento en el fútbol chileno. El elenco azul ha cedido mucho terreno en lo que va de Torneo Nacional y, por ello, Mauricio Pinilla estalló hace algunas horas por el nivel mostrado por el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino. “Hoy está clasificada como un equipo chico“, dijo Pinigol. Ante ello, Cristian Arcos sale al paso de esas declaraciones.

El Tenor de Radio ADN, en diálogo con Bolavip, sale a refutar las palabras de Pinilla en buena lid y deja en claro que para él, más allá del nivel discreto de la U, como institución tiene un nombre y una identidad en el fútbol nacional.

“Se refiere a como juega esta U, porque la U como institución y como club es un equipo grande, no es un equipo chico. Lo que se echa de menos es que juegue como un equipo grande”, esbozó Arcos.

Además, el comentarista deportivo agregó que “con los jugadores que tiene y la manera que tiene de jugar no lo está haciendo como un equipo grande. En eso, me parece acertado lo que dice y me parece que lo dice desde un punto como hincha de la U“.

Cristian Arcos sabe que la U es un equipo grande en Chile (Captura TV+)

El Tenor Escritor es consciente del fenómeno futbolístico que vive la U y, además, sabe que Pellegrino nunca ha sido un estratega que arriesgue poco y que tampoco se puede esperar más de su propuesta de juego.

“Seguramente, lo dice por qué él quiere que el equipo juegue como lo que es, porque la U es un equipo grande. Con los jugadores que tu tienes y con el entrenador que contrataste que tiene esta forma de jugar y que ha jugado así en todos los equipos que ha dirigido, no se puede esperar otra cosa. Pellegrino siempre ha sido conservador y a veces le ha ido bien, otras veces no y sería raro con todo a favor“, añadió Arcos.

Arcos es claro al mencionar que “la U tiene una carencia de plantel en algunos puestos. No tiene que ver con la forma o prepuestos. Tiene que ver en la forma de plantel. No puedes armar un equipo que no tenga jugadores por fuera”.