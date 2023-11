Cristián Arcos se cansó de la mezquindad de Universidad de Chile: "No puede ser un equipo que aspire a no correr riesgo"

Universidad de Chile sufrió una derrota este viernes ante Coquimbo Unido por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2023, donde los azules cayeron por 2-1 como locales en el Estadio Santa Laura.

Con este resultado el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino volvió a confirmar su irregular campaña, que a dos jornadas del final los tiene en la octava posición y fuera de la zona de clasificación a copas internacionales.

Tras el partido, el periodista Cristián Arcos analizó con Bolavip este nuevo tropiezo de la U, que no supo remontar ante el elenco de Fernando Díaz.

“Es una demostración de un año irregular, porque este año ha sido difícil darle continuidad. El último partido de la U fue muy bueno, pero fue ya hace un par de semanas. Cuando el torneo se para, es difícil darle continuidad“, comenzó diciendo el Tenor Escritor.

Sobre el partido, ahondó: “Le pasaron muchas cosas en corto tiempo y sin capacidad de reacción, porque además fue todo cerca del final del primer tiempo. El golpe fue muy duro y es el escenario ideal para un equipo del Nano Díaz: ir ganando, incluso con más gente, el Nano no va a arriesgar más de la cuenta”.

“Era el escenario ideal para Coquimbo, yo creo que fue una secuencia muy negativa para la U que se tradujo en goles. Los dos goles iniciales ya no le permitieron remontar”, expuso Arcos sobre lo sucedido al final del primer tiempo.

Coquimbo Unido se llevó un valioso triunfo ante Universidad de Chile que los deja muy cerca de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

¿Le alcanzará a la U para ir a Copa Sudamericana?

En la instancia, el comentarista de Radio ADN también se refirió al único objetivo que le queda al cuadro laico en las últimas dos fechas, que es intentar meterse en Copa Sudamericana.

“Una cosa es si la U logra clasificar a la Sudamericana, que yo creo que es un objetivo alcanzable. Y otra cosa es el análisis futbolístico de como termina el año, ha sido un año de discreto para abajo. Ahora si uno lo compara con los últimos años que peleó el descenso, claro, este año es más tranquilo“, comentó.

“Pero me parece que la U tiene que aspirar a algo más, no puede ser un equipo que aspire a no correr riesgo. Tiene que aspirar a más y armar un plantel para más también”, cerró sobre el futuro del elenco estudiantil.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de la U será de visita ante el líder del Campeonato Nacional, Cobresal, esto el domingo 3 de diciembre a las 18:00 horas, en el Estadio El Cobre de El Salvador.