Universidad de Chile sufrió ante Universitario de Deportes. El conjunto azul cayó 3-0 en su primer compromiso con público, lo que sembró las dudas sobre el plantel para esta temporada.

La derrota laica caló hondo en la crítica, la que en algunos casos se dirigió hacia los refuerzos. Bajo tal contexto, Cristián Caamaño analizó el desempeño de una de las incorporaciones para 2026.

¿Su nombre? Lucas Romero. El periodista desmenuzó el juego del volante paraguayo de 23 años, que estuvo presente hasta los 57 minutos del enfrentamiento en Lima.

“Tiene una característica muy distinta a todos los volantes que habitualmente ocupaban esa zona a Gustavo Álvarez, que es la pierna fuerte”, lanzó en Radio Agricultura.

En dicha línea, el comunicador agregó: “Creo que va a tener que definir muy bien Paqui (Meneghini) quién va a ser ese volante mixto, si va a ser (Charles) Aránguiz o va a ser (Lucas) Romero”.

Lucas Romero recibió una advertencia de Cristián Caamaño. (Foto: Universidad de Chile)

El llamado a Lucas Romero en Universidad de Chile

Finalmente, la voz radial instó al seleccionado sudamericano a afinar la puntería en el mediocampo. Tuvo notables fallas en la salida, lo que le pudo costar a la escuadra chilena.

“Con un partido después de una pretemporada no se lo vio todo lo fino que necesita en esa posición un jugador de la U (…) Si él asume ese rol de organizador va a tener que ser mucho más preciso que lo del otro día“, cerró.

En resumen: