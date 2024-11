El destacado periodista nacional no le ve opciones a la U de lograr el título apunta al momento exacto en que se 'perdió'.

Universidad de Chile recibió un duro mazazo el martes, donde se enteró que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP no acogió la denuncia en contra de Colo Colo y falló en favor de los albos por el supuesto desacato de Jorge Almirón.

Uno que no está ni ahí con una apelación a la Segunda Sala o al TAS es Cristián Caamaño, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que “Para mí se acabó, es muy difícil revertir un fallo de la Primera Sala, aunque ha habido situaciones donde ha sucedido. Pero se ve complicado”.

“Hay que enfocare en el fútbol, en la pelotita. Llevamos 10 días hablando del fallo y en algún momento la U hará su mea culpa respecto a la segunda rueda que desperdició tantos puntos y no tuvo la claridad y concentración en momentos claves”, complementó.

Caamaño cree que la U perdió el título en Iquique. | Foto: Photosport

Caamaño apunta al fatídico partido entre la U y Deportes Iquique que terminó por sepultar las chances azules de levantar una corona del Campeonato Nacional tras más de siete años de sequía.

“La U sabía que se jugaba el campeonato ante Iquique y no lo jugó como equipo campeón. Esa es la conclusión que debe sacar la U independiente de lo que ocurrió en Huachipato, si Almirón cometió desacato o no. Falló en un momento decisivo, cosa que no hizo Colo Colo”, sumó.

Lo cierto es que a la U le queda una última bala y esa es derrotar a Everton de Viña del Mar y esperar que Colo Colo no triunfe ante Deportes Copiapó para poder levantar la copa o, en el peor de los casos, forzar una definición.

Universidad de Chile en la tabla

Universidad de Chile marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 64 puntos, a dos de Colo Colo que tendrá que visitar al descendido Deportes Copiapó este domingo en el norte del país.