Cristián Caamaño le tira las orejas a Marcelo Díaz y su juego lento en Universidad de Chile: "No todo puede ser pausa"

Universidad de Chile desaprovechó una chance de oro de alejarse aún más de sus perseguidores en la punta del Campeonato Nacional 2024, toda vez que los azules igualaron en un vibrante compromiso ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez estuvo en ventaja en dos oportunidades e incluso tuvo un hombre de más, pero no supo aprovecharlo y terminó pagando caro sus errores para devolverse al CDA con solo un empate.

El partido de los azules fue analizado en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura y fue Cristián Caamaño quien las emprendió en contra de una figura azul: “Hoy a Marcelo Díaz no lo han desplazado porque el equipo está invicto, no se ha lesionado y el equipo encontró un funcionamiento, guste o no”, dijo.

Caamaño le cayó a Marcelo Díaz. | Foto: Photosport

“Nadie puede decir ‘este jugador es mejor que Díaz’. Claro, puede ser más joven, pero la U se acostumbró a jugar al ritmo de Díaz y debe jugar una marcha más, no todo puede ser pausa”, complementó el comunicador.

Bajo esa misma línea, el periodista asegura que hay una especie de confusión en los azules: “A partir de ahí, creo que la U confunde dársela mucho a Díaz y olvidarse de ciertos patrones. Los mejores momentos de la U son por fuera”, remató.

Ahora, el cuadro azul visitará la ciudad de Talcahuano para enfrentar a Huachipato el próximo domingo 28 de abril a las 3 de la tarde, compromiso en donde Gustavo Álvarez enfrentará a su ex equipo.

Universidad de Chile en la tabla

Los azules miran a todos desde arriba, ya que se ubican en el primer lugar de la tabla con 21 puntos; a 3 de Palestino -su más cercano perseguidor- y 8 de Colo Colo, el clásico rival de Universidad de Chile.