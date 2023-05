Mucho se ha hablado en los últimos días acerca de la posible transferencia de Darío Osorio al Viejo Continente. Y es que varios son los clubes que estarían interesados en contar con una de las joyas de la Universidad de Chile de cara a la siguiente temporada, tal es el caso del Leicester City.

Precisamente, el cuadro inglés es el que correría con ventaja y ya habría realizado una oferta formal por siete millones de dólares, así lo informó el diario La Tercera hace algunos días.

Incluso, el periódico nacional fue más allá y aseveró que Fernando Felicevich, reconocido representante de jugadores, habría sido el intermediario de dicha propuesta que llegó a las dependencias del Centro Deportivo Azul.

Osorio es una de las grandes promesas del fútbol chileno | FOTO: Photosport

En el programa Deportes Agricultura, el periodista Cristián Caamaño dio a conocer más detalles acerca de la posible partida del nacido en Hijuelas.

“Hablé con la gente que maneja a Darío Osorio. Están muy extrañados por la caja de resonancia que hay en un medio nacional con respecto a esto, que todo aparentemente lo hace todo Felicevich. Y ellos están muy sorprendidos porque me dicen: hasta donde nosotros sabemos, y hablamos todos los días con Darío, es jugador nuestro”, remarcó el comunicador.

Además, agregó que “entienden el juego y lo que representa Felicevich para algunos medios, o sea, agrandar situaciones de Felicevich. Me decían: hacemos la triangulación Felicevich, el medio y la U, y sacamos la ecuación perfecta de por qué eligen a La Tercera para sostener este tipo de informaciones. Felicevich en ningún caso ha acercado una oferta a la empresa de Pablo Leclerc”.

“Hasta el momento no hay ninguna oferta concreta por Darío Osorio. De que llaman, llaman. Hay interés de Inglaterra, Italia y Portugal, no hay más. Ahora, UnoSports no maneja los montos porque ellos no manejan la oferta, ellos reciben la oferta y si llega se la presentan a la U”, concluyó.