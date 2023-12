Universidad de Chile se metió de lleno en el mercado de pases de cara a la temporada 2024 del fútbol chileno, pero antes los azules deberán encontrar al sucesor del entrenador argentino Mauricio Pellegrino.

La dirigencia del Romántico Viajero tiene como opción número uno a Gustavo Álvarez, quien viene de ser campeón con Huachipato, pero hay otros que también interesan, como es el español Domènec Torrent, con el cual ya habrían juntado en las últimas horas.

Todo parece indicar que cada vez está más cerca de anunciarse al nuevo estratega azul y una fecha límite sería antes de Navidad, así Azul Azul espera entregarle un gran regalo de fin de año a los fanáticos del Bulla.

EL CANDIDATO IDEAL DE CRISTIÁN CAAMAÑO COMO DT DE LA U

En el programa Deportes En Agricultura de Radio Agricultura, el periodista Cristián Caamaño fue consultado por el conductor Francisco Sagredo sobre su candidato ideal para ser el reemplazante de Pellegrino y este no titubeó.

“Para mí el técnico de la U porque tiene un PF extraordinario y la U necesita saque sangre, sudor y lágrima a los jugadores es Miguel Ramírez con Marcelo Oyarzún, esa es la dupla ideal”, lanzó el también panelista de ESPN Chile.

Ramírez ya fue oficializado como nuevo DT de los Dragones Celestes | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Luego, recordó que “Ramírez se fue a Iquique y te aseguro que le va a ir espectacular. A mí esa dupla en la U andaría espectacular y lo he dicho en todos los tonos”.

Por último, Caamaño le envió un mensaje a los hinchas que pueden pensar mal al nombrar al “Cheíto” Ramírez como un candidato. “Yo no tengo ninguna relación con Miguel Ramírez, no me vinculen absolutamente nada, no me he sentado a tomar un café con él y la última vez habrá sido en 1999 cuando lo entrevisté cuando estaba en Católica. Hace más de 20 años que no me siento con él que no me siento a conversar y no tengo ni su número de teléfono”, sentenció.

LA ÚLTIMA EXPERIENCIA DE MIGUEL RAMÍREZ COMO DT

El último club que dirigió Miguel Ramírez fue Universidad de Concepción, equipo con el cual logró no descender a la Segunda Profesional, y pudo llegar la semifinal de la Copa Chile.