El presente de Universidad de Chile es de planificación pensando en la temporada 2024, donde el nuevo cuerpo técnico y los refuerzos, son la gran interrogante de cara a lo que viene.

Por otra parte, aquellos jugadores que aún tienen contrato vigente con la escuadra estudiantil, pero que no tuvieron un gran año, es probable que muchos de ellos, tengan también, que someterse a evaluación.

En ese sentido, el nombre de Juan Pablo Gómez está en alerta al respecto, ya que no tuvo un nivel como el mostrado un año antes en Curicó Unido, considerando que ya llega un nuevo lateral derecho, como es Fabián Hormazábal y no se descarta que otro más pueda aparecer.

Además, recordar que el propio Gómez dijo tras el último partido ante Ñublense en el Estadio Santa Laura, “no voy a estar en un lugar que no me quieran“, dejando entreabierta la posibilidad de salir de la U.

Cristián Castañeda critica el nivel de Juan Pablo Gómez

Bolavip Chile dialogó con Cristián Castañeda, otrora lateral derecho de los azules en la década de los noventa y que mostró un gran nivel que incluso, lo llevó al mundial de Francia 1998.

En la ocasión, lo primero que analizó fue la campaña del jugador en la U. “Pasa por los gustos del técnico, pero si me preguntan a mi no ha sido buena y tampoco ha sido titular indiscutido ni mucho menos. Es complicada la situación”, dijo Scooby.

Profundizando en aquello Castañeda fue claro y manifestó que el futbolista no ha estado a la altura de la U. “Vamos a ver al entrenador que llega y qué es lo que pide. Pero desde mi óptica, no ha estado a la altura de un club como Universidad de Chile, no ha sido indiscutido en el puesto y es una situación que pasará por el análisis del nuevo técnico”, afirmó.

En ese sentido, no fue el mismo Gómez del año 2022 y el ex futbolista no dudó en señalar que “a la luz de los hechos y resultados, me parece que no estaría dando el ancho para jugar en la U“, expresó.

Finalmente, también criticó a Yonathan Andía y que de Juan Pablo Gómez, esperaba mucho más. “Yo creo que el hecho de haberse formado en Universidad Católica podría haber sido un buen aporte, pero no estuvo a la altura de las circunstancias. Pasó lo mismo con Andia, no solo con él. Les tenía fe, pero quedaron en eso, nomás“, cerró Castañeda.

JP Gómez, de los refuerzos más cuestionados en el año azul (Photosport)

¿Cuáles son los números de Juan Pablo Gómez en el 2023?

El lateral derecho de 32 años, llegó para este temporada desde Curicó Unido tras una muy buena campaña con los maulinos. En la U, no pudo revalidar ese rendimiento.

En la U disputó 1.635 minutos graficados en 27 partidos, de los cuales en 19 fue titular, entre Campeonato Nacional de Primera División y Copa Chile. No convirtió goles.