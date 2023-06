Este miércoles, Universidad de Chile cayó ante Magallanes en dos encuentros diferentes disputados en el Centro Deportivo Azul con un marcador global de seis goles a tres.

Quizás, una luz de alerta que se enciende en las huestes azules de cara a lo que viene, los compromisos ante O’Higgins por Copa Chile y luego, los 60′ minutos restantes frente a Universidad Católica.

Tras estos cotejos, el portero estudiantil Cristopher Toselli, dialogó con el sitio oficial del club y comentó esta caída ante los albicelestes que de todos modos, valoró porque los obligó a redoblar esfuerzos durante estos partidos.

“Evidentemente nos viene bien jugar estos partidos, más con un equipo que viene jugando seguido, Magallanes viene con partidos internacionales y que no tuvo la para que tuvimos nosotros. Nos obligó a redoblar esfuerzos, evidentemente el resultado no nos gusta, pero es bueno porque nos permite hacer 90 minutos de cara a lo que viene que es importante, que es O’Higgins a partido único y que evidentemente queremos clasificar con nuestra gente”, afirmó el entretubos de la U.

Federico Mateos anotó uno de los goles de la U ante Magallanes (Prensa Universidad de Chile)

En relación a lo que viene y cómo se encuentra el plantel, el ex mundialista juvenil aseguró que están en buen pie y que ante los rancagüinos será un gran partido. “Yo siento que venimos bien. Cada día afinando detalles, creo que grupalmente estamos muy sólidos y es a partido único que es entretenido y a mi me gusta mucho. Contamos con un plus que es estar con nuestra gente, que lamentablemente en el torneo nacional no es así”, comentó el golero.

Sobre el cuadro celeste, dijo que “sabemos cómo juegan, terminaron una primera rueda bastante positiva en comparación a cómo habían partido. Tienen jugadores desequilibrantes, un técnico ofensivo, pero debemos preocuparnos de nuestro juego, de las cosas que dependen exclusivamente de nosotros y va a ser un partido luchado, sin duda”, cerró Toselli.