Cristopher Toselli llegó en 2022 a la Universidad de Chile y atrás dejó su paso por la Universidad Católica. El portero mostró su profesionalismo, se ganó la titularidad y ahora está su foco es hacer historia en el Romántico Viajero.

Toselli siempre reconoció que su familia es hincha de Universidad de Chile y él también se muestra feliz de seguir su carrera con la camiseta del cuadro laico.

Ahora, Toselli también sabe que es profesional y que se debe al elenco que se la jugó por él por segundo año. Hulk se siente un fanático más de la U y tiene claro que hay que mojar la camiseta.

“Yo soy un profesional. Me mato por la camiseta que sea y hoy estoy identificado con la de la U. Mi familia, por parte de mi mamá, y lo recalco porque si no mi señora me mata, está feliz“, dijo Toselli en diálogo con La Tercera.

Cristopher Toselli se siente identificado con la Universidad de Chile (Photosport)

Hulk Toselli, también con pasos por Palestino y el Atlas de México, aseguró que su familia está feliz por su estadía en Universidad de Chile revelando un inédito detalle familiar.

“(Ellos) Van a la cancha, son abonados y están felices. Hay una historia detrás con mi tío que falleció, que los llevaba a todos al estadio cuando chicos a ver a la U. Siento que juegue o no juegue, mi familia disfruta que yo esté en la U. Eso es impagable”, agregó Toselli.

¿Qué objetivos tiene Cristopher Toselli con la Universidad de Chile durante 2024?

Cristopher Toselli ya sabe que el mal momento con Universidad de Chile ya pasó. Ahora, en un año nuevo, los ánimos están renovados, con Gustavo Álvarez como entrenador y, además, el guardameta se plantel un objetivo similar al anunciado por el presidente Michael Clark.

“No hay excusas este año para la U. El año pasado veníamos con muchos años de incertidumbre, que el club no se sostenía, se peleaba el descenso, con problemas internos, y siento que el año pasado esas cosas se pudieron mejorar. Obviamente que estuvimos muy lejos de lo que la U merece, por su historia, por su gente. Ahora el objetivo es el campeonato”, explicó Toselli.

¿Cristopher Toselli se siente querido y respetado en Universidad de Chile tras su paso por la UC?

Toselli llegó a Universidad de Chile, luego de una década con la Universidad Católica y las épicas temporadas con el cuadro de la franja ganando varios títulos en San Carlos de Apoquindo.

El arquero sostiene que su profesionalismo es a prueba de todo y reconoce que el hincha de la U le muestra su respeto.

“Me siento respetado, me siento querido por la gente de la U (…) Yo sin jugar me integré de la mejor manera, porque quería que me vieran comprometido. Poco a poco se fue dando una buena onda, un respeto (…)”, agregó Toselli.

En tanto, Toselli aseguró que el hincha de la UC: “Fue muy respetuoso. Sólo recibí puteadas cuando jugamos en contra, pero en la calle la gente me decía que fui muy importante para el club y que me deseaban lo mejor”, finalizó.