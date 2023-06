Danilo Díaz respalda a Mauricio Pellegrino y el poco protagonismo de Darío Osorio y Lucas Assadi en la U: "Por algo no están jugando, si el DT no está con la caña"

Universidad de Chile vivió un duro golpe en este inicio del segundo semestre, en el que los ‘Azules’ tempranamente dijeron adiós de la Copa Chile tras quedar eliminados ante O’Higgins de Rancagua en definición a penales.

Dentro de lo que fue esta eliminación, el periodista Danilo Díaz analizó aquello en Radio ADN y en la que abordó el pobre desempeño que mostraron las figuras jóvenes de la U: Darío Osorio y Lucas Assadi, en la que muestra preocupación por su desarrollo.

“Son futbolistas con condiciones, que dieron un salto en un momento que ayudaron al equipo, pero son jugadores que hasta día de hoy no son definidos”, partió señalando Díaz.

Siguiendo en aquello, el ‘Tenor del Pueblo’ explicó que ambos jugadores poseen de grandes cualidades deportivas, pero que tras su gran explosión en la temporada pasada, hoy no demuestran nada nuevo desde lo futbolístico, en la que critica que no se revelen ante ciertos escenarios de un partido.

Universidad de Chile cayó eliminado ante O’Higgins | Foto: Photosport

“Osorio es un jugador de una buena zurda, bueno en el mano a mano, pero yo no le veo más cosas. Assadi juega bien de espalda, gira, gambetea para adelante, pero no lo veo que maneje el equipo, que se atreva con su remate o que haga jugar a sus compañeros”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Díaz indica que no duda de la calidad que pueden tener tanto Osorio como Assadi, pero respalda de gran forma la decisión de Mauricio Pellegrino, en la que explica que el DT debe tener sus grandes razones para no alinearlos dentro del once inicial de la U.

“Son jugadores de buenas condiciones, dieron un salto en su momento dentro de una oscuridad, pero por algo no están jugando, si el entrenador no anda con la caña”, cerró.