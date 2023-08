Johnny Herrera lanza feroz crítica por el presente de la Universidad de Chile que perdió por 5-2 ante O’Higgins en el estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional 2023. El ídolo azul siente que la U debe volver a jugar con una línea de tres en la zona defensiva.

“La forma en que afrontó cada partido y la terquedad de él mismo de dejar fuera a su mejor jugador afuera, es demasiado obvio. Nos hemos cansado de decir que U con línea de 4 no puede jugar con estos dos laterales, no puedo jugar con (Yonathan) Andía y Marcelo Morales, ellos no sienten la marca, por eso la U cuando estuvo con tres centrales, de una u otra forma se acomodó, rindió bien en la parte defensiva”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Profesor Pellegrino no tomó nota sobre lo que se hizo mal. Dejó a otro central que es Tapia. Por último si lo tiene que poner, lo tiene que poner igual para no cambiar el tramo bueno que tuviste”, agregó.

El exitoso exfutbolista con el Romántico Viajero no le perdona al DT no darle titularidad a una de sus joyas. “Lo de dejar fuera a Lucas Assadi no da para segunda lectura(…) Siempre pagan el pato los dos más chicos. Me da lata, uno pasó cuando era el más chico y muchas veces el apuntado. En este caso hay rendimientos paupérrimos en el equipo y nunca he visto un cambio de otro jugador que no sea Assadi y Osorio”.

El Samurai Azul considera que Mauricio Pellegrino es el principal responsable. “Hay muchas cosas que uno no entiende. Esto es netamente terquedad del entrenador y teniendo plantel”.

La receta para que la U salga del mal momento

Johnny Herrera siente que la Universidad de Chile está tiempo de enmendar el rumbo. “La U no está presionada, he valorado mucho la forma de declarar que tiene profesor Pellegrino, me sorprendió lo que dijo que no estaba llegando el mensaje. Creo que la U tiene jugadores para salir de esta mala racha. Está a 4 puntos del segundo, clasificas a Copa Libertadores directo, ahí tiene que venir el remezón en el camarín y del técnico para lo que realmente estás”.

El exfutbolista considera que el Chuncho debe reencontrarse con lo que venía funcionando y ve que plantel para revertir el mal momento. “Con este tipo de nivel que ha mostrado la U hasta sería mejor jugar con fútbol. La U es un equipo grande. Me he cansado de pelear con ustedes que estaban muy conformes con Pellegrino. Siempre estuve inconforme en la forma en que jugaba, pero sacaba puntos(…) ahora estoy inconforme con la forma y no gana. Pero está a tiempo y tiene jugadores, poner a los jugadores en su puesto, eso me deja tranquilo”.

Herrera le entregó la receta a Pellegrino. “Poner a los jugadores en su puesto. Entender que si de una forma consiguió resultados, tiene que mantener la forma. Está bien, a veces esporádicamente, puedes cambiar un esquema, porque te desacomoda, vas perdiendo con un gol casual. De esta forma, la U parecía que estaba jugando con tres”.

El ídolo de la Universidad de Chile no se guardó nada por el momento de la institución (Foto: Photosport)

El campeón de la Copa Sudamericana nombró las cosas que no comprende. “¿Por qué Poblete no juega con Ojeda si lo hizo tan bien el año pasado? fue lo más destacado ¿Por qué Mateos que siempre jugó de 8 ahora lo pone de contención? ¿Por qué a Osorio lo manda a defender junto con Marcelo Morales? todo el primer tiempo estuvo sobrepuesto Marcelo Morales con Osorio. Le quitas todo lo bueno que tiene de la mitad para arriba ¿Cuándo lo mandó arriba? cuando va perdiendo 2-0 ¿Qué hace el cabro? Agarra la pelota, se pasa a dos y hace un golazo Con chispazos o con darle tan pocos minutos en su forma no le va alcanzar”.

También defendió con todo a Lucas Assadi. “¿Por qué está afuera Assadi? Si fue el mejor jugador del semestre. Incluso acá cuando lo hinchaban que este bien agrandado, tiene 18 19 años, Un cabro que está recién empezando ¿Por qué hablan tan mal de él? Si ni quiera lo conocen, entró a la cancha y la dejó chiquitita. Después el que tenía problemas era Osorio, ahora el que tiene problema es Assadi ¿No séra más problema de entrenador? Que no los quiere poner juntos por la terquedad de él”.

Se lanzó con todo contra Manuel Mayo

Herrera se refiere a la propiedad de la Universidad de Chile. “Escuché muchas críticas hacia Mayo y Michael Clark, pero la gente todavía no entiende que ellos no son los que mandan en la U”.

“A ellos los mandan dueños x. Hay una nube encima de Azul Azul que tiene la parte mayoritaria, que ellos son los que mandan el club y nadie sabe quienes son. Michael Clark y Manuel Mayo obedecen a estos tipos, por tanto las críticas a ellos son en vano, porque son empleados, no pinchan ni cortan”.

El Samurai Azul aseguró que Mayo “es un simple secretario que lo mandan a hacer cualquier cosa y que Clark “no tenía idea de fútbol, fue escuchar la primera conferencia”.

El exjugador se lanzó contra Mayo. “¿Por qué validan la declaración de un cabro que lo mandan? Que es un títere del club ¿Tu crees que él elige algún refuerzo?”.

“Prefiero que salga a hablar el director, que salga a hablar Schiapira que tiene real injerencia en el club, aunque no lo pesque la mayoría. Pero mandan a un cabro que no tiene pic* idea donde está parado”, remató.