Las potentes palabras de Johnny Herrera al comparar a Arturo Vidal y Charles Aránguiz no pasaron desapercibidas.

Cada vez falta menos para conocer al nuevo monarca del Campeonato Nacional 2024 en esta infartarte definición entre Colo Colo y Universidad de Chile, que tiene a los hinchas de ambos equipos con los pelos de punta.

Además, a tan sólo una fecha del cierre del Torneo Nacional, los diversos clubes comienzan a realizar evaluaciones y pensar ya en lo que será la próxima temporada del balompié nacional.

En medio del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports empezaron a armar el mejor equipo de la temporada y fue ahí que surgió una comparación entre la temporada de Arturo Vidal y Charles Aránguiz, generando la llamativa reacción de Johnny Herrera.

“¿Cómo que Vidal jugó toda la temporada? Si estuvo casi todo el año lesionado. Jugó el clásico y por culpa de él Colo Colo lo perdió. Aránguiz por lejos”, lanzó el histórico de la U.

Le tiran sobre la mesa los números de Vidal tras el ninguneo de Herrera

Sin embargo, los polémicos dichos del Samurai Azul no pasaron desapercibidos y una cuenta de X (Ex Twitter) llamada Datos No Mitos , manejada por el arquitecto José Ignacio Rojas , aclaró los números del King en el presente año.

“Entre Super Copa, Copa Chile, Copa Libertadores y Campeonato Nacional, Arturo Vidal ha jugado 34 partidos este 2024. La U 38 en todo el año”.

El King ha sido un importante jugador en el esquema de Colo Colo | Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Increíble un jugador “lesionado todo el año” juegue casi lo mismo que el 2do del Torneo”, sentenció dicha cuenta.

Mira la publicación subida por Datos No Mitos: