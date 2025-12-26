Mientras el plantel masculino de Universidad de Chile apura las negociaciones por cerrar a su nuevo entrenador Francisco ‘Paqui’ Meneghini, el equipo femenino de la U vive una restructuración total luego que ‘Las Leonas’ cayeran en la final del campeonato nacional ante Colo Colo.

Ahora fue el turno del adiós de Carla Guerrero. ‘La Jefa’ confirmó en sus redes sociales que tras seis temporadas con las azules deja el CDA en busca de un nuevo destino.

En su cuenta de Instagram, la defensa publicó un emotivo mensaje: “Es difícil despedirse de un club que amo tanto, pero después de muchos años defendiendo esta hermosa camiseta, hoy nuestros caminos se separan. Fueron años increíbles. Di lo mejor de mí y defendí esta camiseta a muerte, luché, peleé y me entregué siempre al 1000%”, señaló.

“Gracias a ‘Las Bravas’ porque me hicieron un 2025 increíble. A la gente que siempre me apoyó y estuvo en cada partido alentando, espero que donde vaya me siga apoyando”, destacó.

En su paso por la U, Guerrero levantó el título 2021 con Las Leonas y en total fueron siete las temporadas desde su debut en 2008, antes de emigrar a clubes como Everton, Colo Colo, Independiente Santa Fe y Rayo Vallecano. En 2025, la Jefa disputó 21 partidos entre la Liga de Primera y Copa Libertadores.

