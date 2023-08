Universidad de Chile enfrenta esta tarde a Unión La Calera y, según pudo averiguar Bolavip Chile, Mauricio Pellegrino hará un golpe de timón en el plantel azul y sentará a Cristóbal Campos para darle espacio a Cristopher Toselli.

Le medida ha generado ruido en el mundo azul, ya que tienen que pasar muchas cosas para que un portero pierda el puesto y, en este caso, Cristóbal Campos suma una seguidilla de partidos irregulares.

Toselli tendrá su oportunidad en el arco azul. | Foto: Photosport

Diego Rivarola analizó este cambio en ESPN: “No me sorprende el cambio, no sé si es merecido. Con un arquero con la categoría de Toselli y su experiencia, muchos jugadores puede que pierdan el puesto en Universidad de Chile y el arquero también, por qué no”.

“Es parte del equipo y a veces el técnico siente que necesita un cambio y lo hace no más, no me sorprende tanto porque si bien considero que Campos es un tremendo arquero, no pasa por un buen momento y el técnico necesita dar un mensaje y dar otro tipo de seguridad en el arco en este momento”, remató el ex delantero.

Con Toselli en el arco, Universidad de Chile está obligada a vencer esta tarde a Unión La Calera para llegar de la mejor manera al Superclásico del próximo sábado 2 de septiembre ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura.