El ídolo de los azules explica con peras y manzanas por qué la U no pudo derrotar a Colo Colo en el Superclásico.

Diego Rivarola le pega el palo al gato y explica por qué Universidad de Chile no pudo ganar el Superclásico: "No tiene..."

El Superclásico 196 entre Universidad de Chile y Colo Colo ya es historia. Los 45 mil hinchas azules que llegaron al Estadio Nacional fueron testigos de uno de los duelos más aburridos en el último tiempo entre azules y albos.

Uno que es voz autorizada para hablar de Universidad de Chile es Diego Rivarola, ex delantero de la U y panelista de ESPN Chile, donde analizó lo que dejó el Superclásico y le pegó al archirrival por ser mezquino en el reducto ñuñoíno.

“Creo que los dos estuvieron un poco al debe de lo que uno esperaba. Siento que en las intenciones al menos, fue un poquito más la U”, abrió los fuegos Diego Gabriel Rivarola sobre el compromiso mayor que tiene el fútbol chileno.

Pons falló dos claras chances de gol. | Foto: Photosport

Por otro lado, asegura que el planteamiento de Jorge Almirón lo dejó boquiabierto: “Me sorprendió Colo Colo, para mí no fue a buscar un positivo resultado, solo uno. Si ganaba, ganaba, si empataba, lo mismo. Me pareció mezquino y llevó a que el partido fuera así”, sumó.

¿Por qué Universidad de Chile no se impuso a los albos, pese a que jugó mejor? Rivarola, en pocas palabras, explica por qué la U no pudo celebrar el sábado pasado: “La U tiene las ganas, pero no tiene la definición”, aclaró.

Lo cierto es que, pese a no haber sumado de a tres, Universidad de Chile es el único líder que tiene el Campeonato Nacional 2024 y dependen de ellos mismos para poder gritar campeón a fin de año.

Universidad de Chile visitará a O’Higgins de Rancagua este sábado 17 de agosto a las 5:30 de la tarde de Chile continental, duelo válido por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2024.