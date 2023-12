Universidad de Chile trata lentamente de dejar atrás el 2023 de sensaciones mixtas, donde en la primera parte trató de posicionarse como un candidato serio al título, pero con el correr de las fechas se fue quedando y ni siquiera clasificó a Copa Sudamericana.

En esa línea, Diego Rivarola en F90 de ESPN Chile aseguró haber quedado con gusto a poco con esta versión de los azules, asegurando que “Me hubiese gustado ver algo más de la U que no lo vimos, en el primer semestre tal vez, pero sin un gran fútbol y si con una solidez defensiva que le permitió competir, pero quedó al debe”.

El ex goleador de Universidad de Chile cree que no hay mejor medicina que la realidad, la cual dice que los azules remataron en el noveno lugar fuera de toda competencia internacional: “Los números hablan por si solo y no le alcanzó. No fue un buen año para la U”, añadió.

La U ya piensa en el 2024. | Foto: Photosport

¿Qué espera de la U el 2024? Rivarola responde: “A mí me gustaría que la U vuelva a ser protagonista, que tenga un técnico que vaya a buscar los partidos. Si viene un técnico y me dice que ‘lo mío va ser defensivo, pero vamos hacer daño’, bueno. Pero que marque un camino, el cual no sabemos si lo tiene”.

En el cierre, el ídolo de los azules mira a la vereda de al frente, asegurando que Gustavo Quinteros logró imprimirle un estilo a Colo Colo, algo que no se ha podido hacer en la vereda de Universidad de Chile en el último tiempo.

“La U todos estos años no ha podido lograr un estilo que sí nos caracterizaba antes, no han podido darle un sello a este club. No pasa cien por cien por jugadores, técnicos o dirigencia. El problema es en conjunto en Universidad de Chile y se me hace difícil establecer algo claro porque los tiempos son complejos”, cerró.

Universidad de Chile sin presencia internacional

La U completará tres temporadas sin presencia internacional, toda vez que la última vez que dijo presente fue en 2021 cuando quedó eliminado con San Lorenzo de Almagro en fase de pre Libertadores.