Se acabó la temporada 2024 y en Universidad de Chile se hacen las evaluaciones correspondientes tras un año que fue bastante complejo y que la inestabilidad marcó a grandes rasgos, al cuadro azul.

Y es que el proceso que lideró Mauricio Pellegrino tuvo un primer semestre que hizo ilusionar a todo el pueblo estudiantil, pero que tras la fecha 16 vino la debacle total y el equipo cayó en un pozo.

Es por esa razón, que quizás cuesta encontrar valores rescatables y aquello se pudo plasmar en la última Gala Crack Easy 2023 organizada por TNT Sports, donde ningún azul estuvo en el equipo ideal de la temporada.

De todos modos, Bolavip Chile conversó con Johnny Herrera, quien tuvo muchos inconvenientes para dar un nombre y que pueda ser considerado como el mejor jugador de la U en todo el año.

Johnny Herrera da a conocer al mejor de la U

Sobre la consulta ¿Cuál crees que es el mejor jugador de Universidad de Chile en el año 2023? El Samurai azul tuvo bastantes problemas para dar a conocer su visión al respecto.

Lo primero que señaló fue reconocer la dificultad que implicaba entregar un nombre. “Uh, está difícil, ¿Mejor jugador de la U en el año? Está tan difícil que no encuentro ninguno“, expuso el ex arquero.

Posteriormente, estuvo a punto de ensalzar algún aspecto de lo mostrado por el equipo de Pellegrino, pero volvió a titubear. “No se, la regularidad de pronto de… no se, no encuentro ninguno, fijate”, apuntó el multicampeón.

En algunos aspectos valoró lo desarrollado por el bloque posterior. “La defensa se vio bien el primer semestre, luego se desinfló. (José) Castro empezó muy bien, después en el segundo semestre lo hizo bien Morales. Los laterales irregulares tanto Andía como Gómez. En el primer semestre jugó un equipo y luego otro“, dijo el panelista de Todos Somos Técnicos.

Además, no tuvo problemas en criticar al técnico y la poca disposición que tuvo con los jóvenes del plantel. “Los jugadores de proyección tanto Campos, Assadi y Osorio, el profe a veces no los ponía y varias veces no los puso y para mi eran los jugadores con más proyección del país, incluso”, manifestó.

Finalmente y pese a todas las dudas, dio a conocer el nombre de quién se merece ser considerado el mejor. “Entonces ante tanta irregularidad, me quedo con Marcelo Morales por el segundo semestre que hizo”, concluyó Herrera.

Marcelo Morales, tuvo su mejor año en el profesionalismo, sin duda (Photosport)

¿Cuáles fueron los números de Marcelo Morales en el 2023?

El Shelo, no arrancó la temporada jugando, puntualmente porque se encontraba en el Sudamericano Sub 20 y al volver, José Castro era el titular. Sin embargo, ante la lesión de este último, Marcelo Morales tomó la estelaridad por la banda zurda.

Entre Campeonato Nacional y Copa Chile, el oriundo de San Miguel disputó 1.846 minutos. Fueron 23 partidos de los cuales en 21 fue titular y anotó un gol, convertido a Deportes Chimbarongo.