Diego Rivarola sobre decisión técnica de Gustavo Álvarez con jugador de la U: “Que no esté jugando es porque efectivamente no lo convence”

Cristián Palacios sufrió una lesión que lo dejará fuera del partido de la Universidad de Chile ante la Unión Española que se jugará este domingo a las 20:00 en el estadio Santa Laura por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2024.

El entrenador del equipo mágico, Gustavo Álvarez, de momento toma la decisión de ir con Nicolás Guerra como titular por sobre la opción de Luciano Pons en el puesto de centrodelantero. Diego Rivarola considera que esto es un mensaje.

“Es claramente un mensaje hacia el jugador y a nosotros también, porque la verdad es que es muy extraño. Estamos suponiendo que va Guerra, todavía puede cambiar”, expresó en ESPN F90.

“Al menos lo que dicen que trabajó hoy (viernes), es un claro mensaje para todos. A mí me lo que me parece un poco extraño es que si es él el que lo trajo, me imagino que él debe tener una evaluación previa, debe conocer al jugador mucho más de lo que lo conocemos nosotros incluso y que no esté jugando, es porque efectivamente no lo convence, claramente”, añadió Gokú.

El ídolo de la U confiesa que no logra entender del todo: “Como no te va a convencer un jugador que tú si quisiste traer como refuerzo, esa parte no logro entenderla, pero nos muestra una realidad”.

Luciano Pons sería suplente en Universidad de Chile ante la Unión Española. (Foto: Photosport)

Además, reveló que tuvo buenas referencias de Nicolás Guerra: “A mí me habían dicho que Guerra andaba muy bien, que había mejorado mucho, en los entrenamientos y todo eso, a lo mejor puede ser por ese lado, que él siente que a lo mejor está entre los dos, pero Guerra lo ve mejor en el día a día”.