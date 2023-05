Diego Rivarola y el futuro de Darío Osorio: "En el fútbol chileno no sé si hay muchos jugadores potenciables, él sí y podría ser uno muy interesante"

Universidad de Chile y Darío Osorio podrían dividir sus caminos en el próximo mercado de pases, ya que como se ha informado en las últimas horas, desde Europa vendrían a la carga por el talentoso jugador del conjunto universitario.

A pesar que no ha tenido un 2023 como fue la temporada pasada, la ‘Joya de Hijuelas’ está siendo seguido por equipos del Viejo Continente e incluso ya se habla de cifras por parte de un club inglés, precisamente del Leicester, quien termina su temporada este domingo en la Premier League.

En relación a esta información, es que las opiniones comenzaron a surgir y una es de Diego Rivarola. El ex delantero de la U afirmó que Osorio es uno de los pocos futbolistas que tienen una gran capacidad de poder continuar adquiriendo cosas a su juego.

“Yo creo que si vienen a buscar un jugador que se pueda potenciar, acá en el fútbol chileno no sé si hay muchos, y creo que uno de los jugadores potenciables y en el cual hay un equipo que quiere arriesgar y quiere invertir, uno de ellos puede ser Osorio”, dijo el ídolo azul en ESPNF90 Chile.

El jugador podría partir de la U en este mercado de pases | Foto: Photosport

Por otro parte, el ex ariete del Romántico Viajero sumó que “eso no quiere decir que efectivamente lo sea el día de mañana, pero me parece que es uno de los jugadores que podría potenciar y trabajándolo bien podría ser un jugador muy interesante”, cerró.

Por el momento, queda aguardar sobre cómo se resolverá el futuro de Darío Osorio en las próximas semanas.