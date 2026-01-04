Universidad de Chile anunció una tremenda noticia en las últimas horas para todos los hinchas pensando en la temproada 2026, en el que los ‘Azules’ oficializaron el anhelado retorno de Eduardo Vargas.

En las últimas horas, el jugador goleador nacional conversó con el canal oficial del club y habló de lo que será su reencuentro con Charles Aránguiz, su gran amigo, con quien volverá a compartir cancha defendiendo la camiseta de la U, algo que sin duda le genera mucha emoción.

“Estoy muy ansioso de encontrarme a Charles, al ‘Chelo’ ya lo ví, siempre nos encontrábamos en selección, no era mucho tiempo sin vernos, siempre estamos hablando, ahora tenemos de vuelta día a día, acá en entrenamientos, partidos y concentraciones será lindo”, parte señalando Vargas.

Agregando a esto, el atacante del ‘Romántico Viajero’ indica que también tiene mucha cercanía con otros jugadores con los que ha compartido en la Selección Chilena, lo que sin duda es un gran avance para integrarse de buena forma al grupo.

Vargas y Aránguiz se volverán a reencontrar en la U | Foto: Photosport

“Conozco a varios jugadores de acá que los tuve en selección y tenemos una gran amistad”, remarca.

Concluyendo, Vargas confía en que la gran categoría que tiene la Universidad de Chile con jugadores de experiencia como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, puede ser muy importante para que el equipo pueda conseguir cosas importantes en este año.

“Tenemos jugadores de jerarquía, Charles, Marcelo, tenemos que apoyarnos siempre a los más jóvenes, entre nosotros mismos, decirnos la cosas en la cara, lo que podemos hacer o no, siempre intentar ayudar a que el equipo esté mejor dentro de la cancha y fuera también, que es importante”, cerró.



