En Universidad de Chile salen al mercado de fichajes en busca de sus primeros refuerzos para la temporada 2026, luego de tener prácticamente sellada la llegada de su nuevo entrenador, Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

Cabe recordar que la U terminó el vínculo con el técnico anterior Gustavo Álvarez, para dar paso a las negociaciones con el ex DT de O’Higgins de Rancagua.

Ahora la dirigencia de Azul Azul tiene que reforzar el equipo y suenan varios candidatos, algunos con más cercanía que otros al Romántico Viajero.

En medio de aquello, BOLAVIP le consultó a la inteligencia artificial (IA) por quiénes tienen más posibilidades de arribar al elenco estudiantil. La herramienta utilizada fue ‘Gemini’, quien se la jugó por cinco nombres.

Los posibles refuerzos de la U según la IA

1. Eduardo Vargas

El primero en la lista de la IA es Eduardo Vargas, quien efectivamente tiene muchas posibilidades de volver a la U, luego de un año en Audax Italiano. Turboman estaría en negociaciones con los azules para concretar el anhelado regreso a casa. “Llegaría para ser el referente de ataque y reemplazar la cuota goleadora de jugadores que parten, como Nicolás Guerra”, dice Gemini.

2. Gabriel Arias

La U anda en búsqueda de un arquero y el principal nombre es Gabriel Arias, argentino-chileno que terminó contrato con Racing de Avellaneda y podría volver al balompié nacional. La IA señala: “Meneghini lo tiene como prioridad para que compita por el puesto con Gabriel Castellón, buscando jerarquía de cara a torneos internacionales”.

Gabriel Arias estaría en los pedidos de Paqui Meneghini en la U. (Foto: Wagner Meier/Getty Images)

3. Lucas Romero

Fue de los primeros nombres que se acercaron a la U en este mercado de fichajes y, tal como lo indica la IA, “el volante paraguayo estuvo muy cerca de firmar, pero las negociaciones se enfriaron recientemente debido al cambio de entrenador”.

Lucas Romero seguría en la órbita de la U.

4. Nahuel Barrios

Otro que ha sonado en el Romántico Viajero es el extremo argentino apodado “Perrito”, quien tiene contrato con San Lorenzo de Almagro y debe destrabar su salida del Ciclón. “Es una alternativa ofensiva que gusta en el CDA”, dice la IA.

La IA sigue acercando a Nahuel Barrios a la U. (Rodrigo Valle/Getty Images)

5. Juan Martín Lucero

El último nombre que la IA sigue manteniendo en el radar de Universidad de Chile es el goleador argentino y ex Colo Colo, quien descendió con el Fortaleza de Brasil y debe definir su futuro. Eso sí, enfatiza que “su alto costo hace que sea una operación compleja”.

La IA insiste en la posibilidad de Juan Martín Lucero a la U. (Buda Mendes/Getty Images)

En síntesis