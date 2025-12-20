Universidad de Chile trabaja a toda máquina en el mercado de fichajes. La escuadra laica necesita incorporaciones de jerarquía para sus siguientes desafíos, por lo que fue aconsejada por Diego Rivarola.

En conversación con La Magia Azul, el mítico goleador se refirió a uno de los nombres que suena con fuerza para arribar al cuadro de sus amores. ¿A quién mencionó? Habló fuerte y claro sobre Eduardo Vargas.

Para el nacido en Mendoza, no hay que temer por el desempeño del oriundo de Renca. Le tiene toda la fe del mundo en caso de que estampe la firma por el conjunto estudiantil.

“¿Cómo no voy a estar contento? Eduardo le dio cosas muy importantes a la U, es declarado hincha de la U y el hincha de la U quiere que esté en el club. Va a ser un aporte, ojalá que llegue y se adapte rápido al equipo“, lanzó.

Luego, el emblema de los azules agregó: “Siento que muchos de los que queríamos volver a vestir la camiseta, era por un tema sentimiento. Y cuando es desde las ganas, florecen otras cosas, otras situaciones”.

Eduardo Vargas será refuerzo de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Eduardo Vargas jugará en Universidad de Chile

Finalmente, Diego Rivarola le prestó ropa al dos veces campeón de América. Poco le importan sus 36 años de edad: para él, eso no es más que un número. Confía en su capacidad goleadora.

“Muchos dudaban de Marcelo Díaz desde lo físico y cumplió, Charles Aránguiz prácticamente lo mismo. De muchos de nosotros creían que no estábamos para volver“, reflexionó.

“Pero el técnico y el dirigente tienen que entender que cuando quieren volver a vestir la camiseta de la U y se la vuelven a poner, va más allá de querer ir a jugar a la pelota. Es un sentimiento, unas ganas que hacen comprometerte“, cerró.

