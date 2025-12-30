Universidad de Chile rompió el silencio por el caso Eduardo Vargas. En un nuevo mercado de fichajes, el histórico goleador vuelve a sonar con fuerza en el conjunto estudiantil.

Por eso, a través de Manuel Mayo, la institución contó la firme sobre el oriundo de Renca. Según dejó a entrever el gerente deportivo en conferencia de prensa, hay posibilidades de que se concrete el retorno.

Sin embargo, el funcionario de Azul Azul mantuvo la mesura. Luego de su frustrado arribo a mediados de 2025, prefiere ir paso a paso para sellar su vuelta a la escuadra universitaria.

“Ya saben lo que opino de Eduardo, dentro de lo que significa para el club y lo que es como jugador. Sigo pensando exactamente igual que lo que dije en esa conferencia”, comenzó señalando.

“Lo respondo porque Eduardo merece responderlo y no pasar la pregunta. Cualquier cosa que diga puede entorpecer eso, creo que no fue bueno todo lo que se habló a mitad de año“, agregó.

Eduardo Vargas está en la órbita de Universidad de Chile. Así lo dejó a entrever Manuel Mayo. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile se ilusiona por Eduardo Vargas

Finalmente y con una risa nerviosa, el dirigente laico jugó con una frase. Los hinchas azules están más esperanzados que nunca por el campeón de la Copa Sudamericana 2011.

“No me gustaría entrar en eso de nuevo, prefiero llevarlo puertas adentro. Ojalá se den bien las cosas“, concluyó sobre el experimentado atacante de 36 años. Está libre tras salir de Audax Italiano.

En resumen:

A diferencia del mercado anterior, donde la sobreexposición mediática terminó por enfriar la operación, la dirigencia ha optado por el “hermetismo total” para proteger las tratativas: