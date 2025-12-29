Universidad de Chile atraviesa días clave en la planificación de su plantel, con el mercado de fichajes entrando en una etapa decisiva y la necesidad de cerrar refuerzos que respondan a las exigencias deportivas del próximo año.

Con la llegada de Francisco “Paqui” Meneghini al banco azul, en el Centro Deportivo Azul se aceleraron las evaluaciones de nombres que han circulado en las últimas semanas, entendiendo que el nuevo cuerpo técnico debe tener incidencia directa en las decisiones.

En ese escenario, comenzaron a surgir definiciones concretas respecto a plazos y prioridades, con algunos jugadores que lograron el visto bueno del entrenador y otros que, pese a haber sido analizados, no terminaron por convencer.

Paqui Meneghini comienza a tomar decisiones importantes en la U | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Cristián Caamaño y las nuevas novedades en el mercado de fichajes de la U

Fue el periodista Cristián Caamaño quien en Deportes En Agricultura entregó detalles sobre el momento que vive el Romántico Viajero en el mercado. Según reveló, al interior del club existe claridad respecto a los tiempos para cerrar las incorporaciones. “En la U me dicen que los refuerzos van a estar de aquí al lunes”, aseguró.

Caamaño agregó que los nombres ya fueron presentados al nuevo entrenador y que hubo resoluciones claras tras ese proceso. “Ya le presentaron a Paqui los nombres y aprobó a Eduardo Vargas”, afirmó, dando cuenta de que el delantero será nuevo fichaje azul.

Distinta fue la evaluación en el caso de Lucas Romero. De acuerdo al mismo comunicador, el mediocampista paraguayo no terminó de convencer en el análisis final. “Lucas Romero no, porque no convencía del todo”, explicó.

Así, el elenco estudiantil entra en horas decisivas, con refuerzos que podrían definirse en los próximos días y con el sello del nuevo estratega ya marcando el rumbo del mercado.

En síntesis…