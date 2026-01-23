Universidad de Chile ya dejó atrás el fallido amistoso ante Racing Club de Avellaneda por los incendios forestales en el sur del país y ahora se concentra de lleno en lo que será su debut absoluto en la temporada 2026.

¿El rival? Nada más ni nada menos que Universitario de Perú, conjunto incaico que organizará la ‘Noche Crema’ y tiene de invitado al cuadro azul que también presentará en cancha a los refuerzos para la temporada 2026.

Una de las incorporaciones de la U para el presente año es Eduardo Vargas, quien ya está absolutamente integrado al plantel e incluso se da maña para ‘molestar’ a sus compañeros y sacar más de una risa.

Altamirano sufrió con las bromas de Eduardo Vargas. | Foto: Photosport

En el video ‘Sin editar’ que subió Universidad de Chile de la pretemporada, entrevistan a Javier Altamirano y Eduardo Vargas se demora medio segundo en empezar el peluseo: “El otaku, el otaku. Él y ella”, le dice Turboman a Altamirano generando la risa de los presentes.

Cabe mencionar que el ex jugador de Huachipato y Estudiantes de La Plata es un ferviente seguidor del animé, llegando incluso a celebrar goles como personajes de las series más conocidas como One Piece.

Más allá de las bromas, Universidad de Chile se alista para este sábado enfrentar a Universitario de Perú y llegar de la mejor manera posible al inicio de la Liga de Primera pactado para la próxima semana.

