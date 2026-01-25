Universidad de Chile vive este viernes su estreno oficial en la temporada 2026, en el marco de la tradicional Noche Crema ante Universitario de Deportes en Lima, partido que además marca el inicio de la era de Francisco “Paqui” Meneghini al mando del primer equipo azul.

El encuentro se ha desarrollado con intensidad y ritmo propio de un debut internacional, con ambos equipos disputando cada balón y buscando imponer condiciones en un estadio repleto. La U, con varias caras nuevas y una propuesta que comienza a tomar forma, intenta sostenerse en un duelo exigente fuera de casa.

Sin embargo, cuando el primer tiempo entraba en su tramo final, llegó el golpe para el elenco laico. Al minuto 44, un error infantil de Javier Altamirano en el borde del área terminó costando caro, tras una pérdida de balón que dejó mal parada a la defensa azul.

La jugada fue capitalizada por Martín Pérez Guedes, quien no perdonó y sacó un potente remate al ángulo, imposible para Cristopher Toselli, que nada pudo hacer pese a su estirada. Un golazo que silenció momentáneamente a la U y encendió a los hinchas cremas.

Así, Universitario se fue al descanso con ventaja, en un partido que aún sigue en desarrollo y que representa el primer gran desafío del ciclo Meneghini, donde más allá del resultado, la U comienza a mostrar su identidad en construcción.

Así fue el golazo de Universitario para el 1 a 0 ante la U

