Marco Sotomayor le tira las orejas a Mauricio Pellegrino tras últimas declaraciones: "No puede decir que el próximo año habrá mejor equipo, es un menoscabo al actual plantel"

Luego de las últimas derrotas de Universidad de Chile, se instaló la interrogante respecto a cuál debiese ser el futuro del entrenador, Mauricio Pellegrino, sobre su continuidad o no, ya sea en lo inmediato o más bien, para el 2024.

Uno que comentó sobre el presente y futuro del actual estratega azul fue Marco Sotomayor. El periodista conversó con Bolavip Chile y lo primero que señaló es que la dirigencia debiese renovar al trasandino, además que sí llevará a su club a una competencia internacional.

“Creo que sí, me parece que hace un trabajo serio. El equipo hace un mes estaba superando las expectativas y en estas últimas fechas, el equipo volvió a su realidad, pero creo que la U igual va a clasificar a torneos internacionales”, aseguró Sotomayor.

El comunicador sustenta sus argumentos por la sencilla razón, que Pellegrino llegó para cumplir una tarea puntual y la está llevando a cabo. “Él no llegó para ser campeón, si no para ordenar la casa, no pasar zozobras y meterse en copas internacionales y la gente de la U lo debe tener claro, más allá que duelan las derrotas”, según el panelista de Círculo Central.

Pellegrino finaliza contrato a fin de año en la U (Photosport)

Sin embargo, el periodista envió un potente consejo al entrenador, ya que según su parecer, este se equivoca en unas declaraciones emitidas hace algunos días. “Sí le recomendaría a Pellegrino revisar sus declaraciones. Él no puede decir ‘el próximo año vamos a tener un mejor equipo’ o ‘sí vamos a ser más competitivo’, porque eso es un menoscabo para el actual plantel, más allá que tenga razón, pero comunicacionalmente fue un desprolijo”, afirmó el comunicador.

Finalmente recomienda a la dirigencia que sí o sí deben renovar al técnico, porque de esa manera, también estarían actuando de manera seria. “La U no tiene posibilidades de aspirar a algo y si bien estuvo mal en sus declaraciones, ha hecho un buen trabajo. Además, la U no puede echar al entrenador al cabo de una temporada, el tipo no lo ha hecho pésimo y está dentro de las expectativas. La U demostraría una seriedad institucional si mantiene a Pellegrino”, concluyó Sotomayor.