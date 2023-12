Este viernes, el defensor de Universidad de Chile, Matías Zaldivia estuvo de invitado en el Programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports y tras ser entrevistado por la periodista Verónica Bianchi, compartió con todo el panel del espacio televisivo.

Y todo comenzó cuando el conductor Manuel De Tezanos le dio la bienvenida al set principal y puso énfasis en el calor que hacía en el lugar. “Tiene una vibra distinta, principalmente por el calor, pero no por el calor humano”, le dijo el comunicador.

Fue ese momento, en que intervino Johnny Herrera y claramente marcando su espacio en su particular estilo, interrumpió a su compañero y dijo “calor humano, también, pues. Jugador de la U, ¿Cómo no?“, expuso el ex portero azul.

Fue ese el instante en que se rieron sus compañeros, básicamente por lo que fue el pasado cuando Herrera fue uno de los que más criticó la llegada de Zaldivia al club, considerando su pasada en Colo Colo. Sin embargo, el angolino volvió a decir “(es) jugador de la U, ¿O no?”, expuso.

Johnny Herrera reconoce que Zaldivia es el mejor de la U en el 2023

Siguiendo con el momento tan especial y pese a su condición de ídolo en los estudiantiles, el ex mundialista fue sometido a una pregunta muy puntual por parte de Marcelo Vega, “el mejor de la U ¿O no?”, le dijo el ex talentoso jugador.

Fue en ese momento en que el campeón de la Copa Sudamericana con los azules respiró adentro y hondo para reconocer que el zaguero es el mejor de la U en el 2023. “Vamos a los hechos y a lo hecho, nada qué decir“, reconoció el Samurai a lo que Zaldivia dijo “muchas gracias”, cerrando así un momento bien especial.

Matías Zaldivia: “Era entendible”

Siguiendo en la conversación, De Tezanos echando el cassette atrás le consultó al defensor chileno si había escuchado a Johnny Herrera a comienzos de temporada y reconoció que sí estuvo al tanto.

“Sí, pero entendible que no estén de acuerdo con mi llegada. Pero después también lo escuché cuando me elogió“, apuntó el ex colocolino dando señales que comprendía la crítica y la distancia inicial.

“Le costó como cinco partidos, eso sí (elogiar”, dijo De Tezanos, para que finalmente Matías Zaldivia dijera “en el fútbol cinco partidos es poco”, mientras todos reían.

Zaldivia ha sido el mejor del año en la U, según Herrera (Photosport)

¿Cuándo juegan Cobresal y Universidad de Chile?

Mineros y azules se verán las caras en el estadio El Cobre de El Salvador el próximo domingo 3 de diciembre a las 18:00.