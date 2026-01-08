Ningún hincha de Universidad de Chile ha quedado indiferente a la noticia: Francisco Meneghini no cuenta con Leandro Fernández para su proceso con los azules este 2026.

No hay dudas, la gran mayoría de hinchas azules no están para nada contentos con la partida del delantero, y los analistas comparan esto con lo vivido con Jorge Sampaoli cuando en 2011 cortó a Rafael Olarra y Manuel Iturra.

BOLAVIP conversa con un histórico, Pedro Heidi González. “Me sorprendió, sí, sí, mucho, porque él tenía como una identificación ya con la U. A pesar de que tuvo un pequeño bajón, pero eso es normal, eso es normal en un futbolista. Y a mí me pareció muy raro”, afirma.

Para el Pichichi, no hay dos visiones respecto a la presencia de Lea Fernández en la U. “Sin duda que era aporte, tenía buena pegada, encaraba, tenía cosas interesantes, era, yo siempre digo eso, que era pícaro para jugar, siempre defendía a sus compañeros. Para mí, yo lo veía como un líder también dentro de este equipo”, agregó.

Respecto a la versión de que con la llegada de Turboman se cerraron las puertas para el Pájaro Loco, el Hedi cree lo contrario. “O sea, para mí, Eduardo Vargas se hubiera complementado bastante bien con Fernández”, asegura.

Pedro “Heidi” González sorprendido de la salida de Leandro Fernández.

Sobre la molestia de los hinchas azules con Paqui, Heidi cree que “hay que estar en la interna, quizás por qué decidió eso, pero la gente, como te digo, le tenía un cariño a Fernández y eso lo hace sentir, sin duda”.

Los detalles de la salida