Ningún hincha de Universidad de Chile ha quedado indiferente a la noticia: Francisco Meneghini no cuenta con Leandro Fernández para su proceso con los azules este 2026.
No hay dudas, la gran mayoría de hinchas azules no están para nada contentos con la partida del delantero, y los analistas comparan esto con lo vivido con Jorge Sampaoli cuando en 2011 cortó a Rafael Olarra y Manuel Iturra.
BOLAVIP conversa con un histórico, Pedro Heidi González. “Me sorprendió, sí, sí, mucho, porque él tenía como una identificación ya con la U. A pesar de que tuvo un pequeño bajón, pero eso es normal, eso es normal en un futbolista. Y a mí me pareció muy raro”, afirma.
Para el Pichichi, no hay dos visiones respecto a la presencia de Lea Fernández en la U. “Sin duda que era aporte, tenía buena pegada, encaraba, tenía cosas interesantes, era, yo siempre digo eso, que era pícaro para jugar, siempre defendía a sus compañeros. Para mí, yo lo veía como un líder también dentro de este equipo”, agregó.
Respecto a la versión de que con la llegada de Turboman se cerraron las puertas para el Pájaro Loco, el Hedi cree lo contrario. “O sea, para mí, Eduardo Vargas se hubiera complementado bastante bien con Fernández”, asegura.
Sobre la molestia de los hinchas azules con Paqui, Heidi cree que “hay que estar en la interna, quizás por qué decidió eso, pero la gente, como te digo, le tenía un cariño a Fernández y eso lo hace sentir, sin duda”.
Los detalles de la salida
- Decisión técnica: Francisco Meneghini comunicó a Leandro Fernández que no será considerado por razones netamente futbolísticas para el proceso 2026.
- Momento de la noticia: El delantero fue notificado según información de La Magia Azul el mismo lunes 5 de enero, una noticia que el jugador no esperaba y que recibió como un “balde de agua fría”.
- Contrato vigente: Fernández tiene vínculo con la U hasta diciembre de 2026, lo que obliga al club a buscarle un destino o negociar una salida administrativa.
- Posibles destinos: Debido a su vínculo con la agencia de Christian Bragarnik, se mencionan como opciones O’Higgins de Rancagua y Defensa y Justicia en Argentina.