La decisión de Francisco “Paqui” Meneghini de cortar al delantero Leandro Fernández ha generado un fuerte impacto entre la hinchada de Universidad de Chile.

El ariete de 34 años, quien no logró convencer plenamente al cuerpo técnico, deberá buscar un nuevo club, ya que no será parte de la planificación del equipo para la temporada 2026.

En las últimas horas, Radio Cooperativa informó que ya dos instituciones habrían mostrado interés en contar con el “Pájaro Loco”: Defensa y Justicia y O’Higgins de Rancagua.

Leandro Fernández convirtió 33 goles con la camiseta de la U | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Los hinchas de la U reaccionan con fuerza

Desde que se hizo pública la decisión del ex DT del Capo de Provincia, los fanáticos azules han reaccionado con gran intensidad en redes sociales, cuestionando la medida y mostrando su descontento por la salida de un jugador querido por la tribuna.

El foco de la indignación se ha concentrado especialmente en la cuenta oficial de Instagram del club laico, donde los comentarios reflejan frustración, tristeza y enojo, convirtiéndose en un fenómeno viral dentro de la comunidad digital de la U.

Los mensajes van desde el reproche directo a Meneghini hasta expresiones de apoyo hacia Fernández.

Algunos de los comentarios de los hinchas de la U: