Muchos exfutbolistas se han reinventado en diferentes rubros luego de colgar los botines, muchos tienen negocios bastante avanzados al momento del retiro, pero hay otros que se atreven a emprender con el tiempo. Como el caso de este histórico de Universidad de Chile.

Se trata de Pedro ‘Heidi’ González, quien a sus 58 años lanzó una nueva marca de cervezas en Valdivia, su ciudad natal, la que ya se ha estado viralizando en redes sociales.

El tercer máximo goleador del fútbol chileno, solo detrás de Francisco Valdés y Esteban Paredes, se la jugó con este nuevo emprendimiento que lleva por nombre “Cerveza Heidi González”, donde su eslogan es “para el crack que llevas dentro”.

Este producto ya se está comercializando en botillerías y supermercados de la capital de la Región de Los Ríos. Los formatos son en botella (330 ml) y lata (773 ml), con cuatro variades: Enganche (4.8° – Rubia), Tercer Tiempo (5.0° – Ambar), Revancha (6.0° – Ambar) y Gol de La Paz (7.0° – IPA).

Consignar que Valdivia es conocida como la capital cervecera de Chile, por ende, es tierra fructífera para esta bebida alcohólica.

Pedro ‘Heidi’ González mostrando su marca de cervezas.

El recuerdo de Heidi González en la U

Cabe recordar que Heidi González se retiró del fútbol profesional en la temporada 2006 vistiendo la camiseta de Santiago Morning. En los últimos años, ha estado prestando servicios en el departamento de deportes de la Municipalidad de Paillaco.

Los hinchas de la U recuerdan al valdiviano por sus éxitos con el Romántico Viajero, camiseta que vistió en dos etapas. Pasó a la historia como bicampeón en 1999 y 2000, con un total de cuatro títulos en la tienda azul. También fue bigoleador de Primera División con los estudiantiles en 1998 y 2000.

