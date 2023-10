El ex jugador de Universidad de Chile que puede ganar la Copa Libertadores con Boca Juniors

Este jueves, Boca Juniors eliminó a Palmeiras en condición de visitante y clasificó a la final de la Copa Libertadores, algo que no ocurría en el cuadro xeneize desde hace cinco años y fue aquel recordado duelo ante River Plate que se definió en el Estadio Santiago Bernabeu en España.

Ahora, los argentinos tendrán que definir la copa con Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el próximo 4 de noviembre en la gran final, donde los brasileños prácticamente, serán locales.

Sin embargo, en los del Barrio de La Boca y su lista de buena fe, aparece un jugador con pasado en Universidad de Chile y que si bien no tuvo un buen período en la U, en su regreso a los trasandinos, intenta ganarse su espacio.

Es Brandon Cortés, el volante que llegó a mediados del 2020 a los azules, pero que nunca pudo rendir como él lo hubiese deseado. No obstante, el fútbol da revanchas y en la reserva de Boca ha podido, al menos, sumar actuaciones.

A su vez y para quienes no sepan, Cortés fue inscrito y en el listado registrado en Conmebol, el ex U aparece con la número 31. Sin embargo, el futbolista no ha sumado minutos.

Solamente, el estratega lo convocó para el último partido ante Monagas en La Bombonera y en aquella noche, solo estuvo en el banco de suplentes sin ingresar al terreno de juego, pero ahí está a punto de ganar el máximo torneo continental de clubes.

Brandon William Cortés no tuvo un gran paso por la U (Photosport)

¿Cuáles fueron los números de Brandon Cortés en la U?

Llegó en noviembre de 2020 a Universidad de Chile en pleno período de pandemia y su estadía se prolongó hasta finales del año 2021.

Brandon William Cortés jugó muy poco y nunca pudo ser un real aporte. Entre Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores jugó 17 partidos repartidos en 541 minutos y anotó solo un gol. Aquella conquista fue ante San Luis de Quillota en Rancagua.