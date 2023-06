Los hinchas de Universidad de Chile están preocupados tras la eliminación del elenco azul de la Copa Chile y miran de reojo la posible llegada de refuerzos en este nuevo mercado de pases invernal.

Lo cierto es que desde la dirigencia de la U podrían estar pensando en no contratar jugadores y quedarse con lo que ya hay en el plantel, situación que no es del agrado del entrenador Mauricio Pellegrino.

Fue el ex gerente deportivo del cuadro bullanguero, Rodrigo Goldberg, quien en su rol de comentarista deportivo en Al Aire Libre de Cooperativa recordó lo que lo que fue un fichaje que ilusionó en su momento a los fanáticos del Romántico Viajero: el mediocampista Brandon Cortés, quien llegó desde Boca Juniors.

Cortés pasó sin pena ni gloria en la U | Foto: Andres Pina/Photosport

“No quiero ser abogado del diablo ni mucho menos. Hay que entender cuál es la realidad económica del club. Y yo la desconozco. Si no hay pesos, qué van a hacer”, comenzó diciendo.

“Nosotros cuando trajimos a Brandon Cortés que en varios medios salió que ganaba una fortuna porque venía de Boca Juniors. Mil dólares, mil dólares nos costó, eso nos costaba”, añadió.

“Dijimos entre no traer a nada porque a mí me cerraron la puerta por el presupuesto, dijimos vamos a ver…El cabro no resultó, no anduvo, pero lo intentamos”, remató.