Desde el pasado lunes, el volante atacante Jeisson Vargas, volvió a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul tras finalizar su periplo por el Al Rayyan de Qatar, donde estuvo desde febrero pasado.

Este miércoles, el gerente deportivo de Universidad de Chile Manuel Mayo, respondió a las consultas sobre el jugador formado en Universidad Católica y habló de su futuro, pero también lo difícil que fue para él, el 2022.

“A nuestra forma de ver, Jeisson es un jugador con tremendas cualidades y que le tocó vivir un año muy difícil en el club, que fue traumático y no fue fácil para nadie, entonces ninguno de los jugadores pudo rendir como hubiese esperado”, afirmó el dirigente de la U.

Además, explicó cómo se generó la posibilidad de marchar al fútbol qatarí a fines de enero pasado. “Él manifestó su intención de salir tras la oferta de préstamo desde Qatar. Me tocó analizar sus partidos y creo que le sirvió mucho para despejarse, salir y volver a sentirse importante. Me ha tocado ver sus entrenamientos acá y llegó muy bien desde lo físico”, señaló Mayo.

Aún no se sabe lo que pasará con Jeisson Vargas (Photosport)

Respecto a la decisión que se tomará en torno a Vargas, el gerente deportivo sostuvo que “en lo futbolístico, tenemos que ver con Mauricio si lo va a considerar. Yo he requerido que el jugador venga, se entrene y todavía no me he sentado con él para saber cuáles son sus pretensiones”, aseveró.

Finalmente, fue claro y argumentó que “si se queda, será aporte para el plantel y alternativa para Mauricio. Si se va, será porque hay una buena oferta para él y que al club le haga sentido”, cerró Mayo.