La previa del duelo entre la Universidad de Chile y Deportes Limache arde. A dos días del choque en el Estadio Nacional, Bolavip informa que habrá una gran sorpresa en la lista de citados de Francisco Meneghini.

Después de una larga espera y de no haber sumado minutos en lo que va de 2026, Marcelo Díaz, el capitán de los azules recibió su primera convocatoria oficial del año. El 21 hizo noticia fuera de las canchas al ser invitado a la Gala del Festival de Viña, aunque la rechazó dando las explicaciones del caso.

Su regreso al Estadio Nacional no es solo un cambio en la planilla, es un golpe anímico para un camarín que necesita jerarquía para salir del fondo. ¿Será la pieza que le faltaba al esquema de “Paqui”?

Sin embargo, no todo es alegría, ya que dos nombres que llegaron este año como refuerzos quedaron fuera de la convocatoria.

Pero ojo, que no se trata de que Meneghini los haya cortado por rendimiento, o por algún tema personal, en ambos casos fue por situaciones que escapan de la decisión del entrenador.

Octavio Rivero: El atacante uruguayo encendió las alarmas en el cuerpo médico. Una inoportuna sinovitis en su rodilla le impidió entrenar con normalidad, lo que lo obligará a ver el partido desde las tribunas.

Marcelo Morales: El lateral zurdo sigue trabajando en su puesta a punto física. En el CDA no quieren arriesgarlo antes de tiempo y prefieren que recupere su mejor forma antes de lanzarlo a la cancha en un partido de tanta intensidad.

Con este panorama, la U se juega la vida este domingo a las 20:30 horas, con un regreso histórico que promete devolverle el alma al “Romántico Viajero”.