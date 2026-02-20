La Universidad de Chile se juega mucho más que tres puntos este domingo ante Deportes Limache en partido válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

Con la presión de haber sumado solo 2 unidades de 9 posibles, el técnico Francisco Meneghini hará dos cambios para intentar romper la sequía de victorias en el Estadio Nacional.

El primer cambio es el del volante Javier Altamirano, el que ingresará por el criticado Israel Poblete, en tanto, en el sector defensivo, Felipe Salomoni que vuelve de su sanción reemplazará al juvenil Diego Vargas.

Otro punto a destacar en el esquema de “Paqui” es la consolidación de la dupla ofensiva que ilusiona a la hinchada azul. Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas comandarán el ataque, buscando capitalizar la generación de juego de Lucas Assadi, quien finalmente se mantendría como el enlace del equipo pese a las críticas por su posición en los duelos anteriores.

¿Por qué el cambio en el mediocampo? La idea de Meneghini es tener mayor posesión y claridad frente a un equipo de Limache que llega al Nacional como el único invicto del certamen.

Javier Altamirano vuelve al 11 titular.

El 11 de la U

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Lucas Assadi; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

El partido está pactado para este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas, en una jornada donde el “León” espera rugir por primera vez en la temporada