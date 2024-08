Como es habitual en la víspera de los partidos, el técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, acudió a la tradicional conferencia de prensa para dar a conocer la preparación del equipo antes del compromiso.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue dar a conocer si Cristian Chorri Palacios está recuperado o si irá con línea de tres o cuatro en defensa o quién será el reemplazante del suspendido Leandro Fernández, no.

El episodio bien particular fue otro y se dio en medio de la pregunta del periodista de Radio Cooperativa, Francisco Caneo y justo antes de la respuesta del entrenador, sonó el celular de su colega de TNT Sports, Marcelo Díaz.

Fue ahí cuando el argentino hizo el gesto que esperen su respuesta para luego mirar a Díaz y preguntarle “¿Quiere atender? Si quiere atender, espero. ¿Quién será?”, dijo Álvarez sonriéndole a Caneo.

La réplica de Marcelo Díaz recordando a Mario Salas

Tras aquello, le correspondió a Marcelo Díaz realizar su respectiva pregunta y lo primero que hizo, fue disculparse con el técnico de la U.

“Gustavo, perdona. Sonó el teléfono”, dijo el comunicador a lo que el técnico de los universitarios le dijo “no, no hay problema”.

No obstante, el hombre que está en el día a día de los laicos, rememoró episodios del pasado, cuando Mario Salas (sin mencionarlo) se molestaba si algún celular sonaba durante su rueda de prensa.

Marcelo Díaz se excusó con Álvarez en un simpático momento en el CDA (Captura)

“Es que hubo técnicos que no seguían las conferencias si sonaban los teléfonos…la suspendían”, rememoró, a lo que Álvarez puso punto final de manera simpática con un “¿Ah sí? no, no es mi caso”, cerró el estratega.

Una situación muy distendida durante la conferencia del técnico a horas del duelo de la U ante Cobreloa.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

El día viernes 23 de agosto a las 19 horas, Universidad de Chile seguirá su ruta en el Campeonato de Primera División recibiendo a Cobreloa en el Estadio Nacional, en encuentro válido por la fecha 21.