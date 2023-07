Se acaba el día y en Bolavip marcamos lo que dejó este martes 4 de julio para la Universidad de Chile, jornada en la cual el plantel continúa con sus preparativos de cara al duelo ante Huachipato, este sábado a las 12.30 horas en el Estadio CAP Acero.

“¿Zaldivia se va al Medio Oriente?”

Durante la emisión del programa Pelota Parada de TNT Sports, el periodista Marcelo Díaz Almonacid, informó de un interés de un club del Medio Oriente por contar con el 22 azul. “Preguntaron por Matías Zaldivia y esto se acrecentó porque el zaguero ha tenido regularidad y es una de las figuras de la U y además es seleccionado, por lo que ha llamado más la atención. Su representante ya ha tenido contactos y han manifestado su interés, el jugador ya lo sabe“, reveló el comunicador.

Por si fuera poco, agregó que los sondeos siempre han estado y que el equipo interesado, sería dirigido por Pablo Guede, quien lo conoce desde su paso por Colo Colo. Habrá que ver lo que ocurre con el futuro de Zaldivia, quien finaliza contrato con los azules a fines de temporada y aún no se ha hablado de renovación.

Zaldivia ha sido de los destacados de la U este 2023 (Prensa Universidad de Chile)

“La emoción del 10 por las palabras del 10”

Hace unos días, el ex jugador azul Leonardo Rodríguez emitió conceptos respecto a Lucas Assadi, señalando que “Tiene un potencial enorme, es un jugador diferente. Llevar el peso de ser el conductor, llevar la ‘10’ de la U no es fácil y seguramente se va a transformar en el futbolista que todos esperamos. Ojalá que pueda darnos todas las alegrías que los azules estamos esperando de él”, dijo el ex seleccionado argentino.

Este martes, Assadi reaccionó y dijo que “es algo muy lindo, es algo que tengo que tomar para seguir mejorando. Escuchar decir que le gusto a Leo Rodríguez es algo muy emocionante porque él fue un histórico de acá que portó el mismo número que yo estoy ocupando ahora”, sostuvo el puentealtino, quien además reconoció que van agarrando “el gustito” por pelear el campeonato.

“A agendar día y hora”

Durante la tarde de este martes, la ANFP publicó la programación de la decimoséptima fecha del Campeonato Nacional y ya está agendado el duelo entre Unión Española que recibirá a Universidad de Chile.

El compromiso, quedó pactado para el lunes 17 de julio a las 18 horas en el Estadio Santa Laura y que podría contar con hinchas visitantes. Desde luego, aquello queda sujeto a las determinaciones de las autoridades de la Región Metropolitana.