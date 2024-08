Universidad de Chile ya entra en la recta final del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ hoy en día lideran la competición, pero sienten la respiración de cerca de Colo Colo, con quien pelean palmo a palmo la lucha por el título en esta temporada.

Por esta ardua pelea con el archirrival, en la Universidad de Chile han sufrido con un importante tema en estas últimas semanas y se trata de las suspensiones por acumulación de tarjetas, algo que sin duda ha preocupado a su estratega Gustavo Álvarez, quien por ejemplo, para esta próxima fecha pierde a Leandro Fernández por este factor.

Ante esta situación, en esta jornada fue consultado el delantero, Maximiliano Guerrero, quien en conferencia de prensa expresó que este tema se ha tocado dentro del plantel y que como jugadores se juramentaron en manejar de buena forma lo que es este problema.

“Con el tema de las amarillas obviamente que tenemos que manejarlo con cuidado, que no quedemos más jugadores suspendidos, lo venimos manejando de buena forma, a unos le ha tocado estar suspendidos, otros vienen a una amarilla hace tiempo y no han sido suspendido, espero que ese tipo de cosas no nos compliquen y si llega a ser así, tenemos un plantel bueno que nos pueden reemplazar los compañeros”, partió señalando Guerrero.

En la U quieren seguir firmes en la cima | Foto: Photosport

Sobre lo que es esta reñida pelea por el título, el atacante azul indica que la presión de estar en la cima siempre ha existido, debido a que la U ha sido puntera a lo largo del torneo, pero esperan poder mantenerse con calma e ir partido a partido para lograr el objetivo.

“Hemos venido haciendo un buen torneo, la presión siempre la tenemos, estar en los primeros puestos y jugar en la U, siempre vas a tener una presión, tenemos que hacer lo que hemos hecho todo este año, mantenernos con calma, viendo rival a rival y mejorar lo que va pasando en los partidos, pero mantenernos con los pies en la tierra. estamos con confianza y esperamos que se den buenos resultados”, esgrimió.

Finalmente, Guerrero ya avizoró lo que será el duelo ante Cobreloa, en donde remarca que es un partido crucial para los visitantes, quienes vendrán con todo para aguarle la fiesta a la U, pero ellos son conscientes que deben saber imponer sus términos y hacerse respetar en casa.

“Nosotros tenemos que estar con la mente en nosotros, sabemos que ellos se van a venir a jugar la vida, porque son puntos super importantes para ellos, pero como son para ellos, lo son para nosotros también. Tenemos que estar tranquilos y dar lo mejor posible para que nos quedemos con los puntos”, finalizó.