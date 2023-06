Universidad de Chile dejó en claro hace un tiempo que necesitaba a un lateral izquierdo tras la lesión de José Castro. El jugador que le podría haber solucionado la vida a Mauricio Pellegrino en el fútbol chileno. A fines de 2022, el jugador fue dejado en libertad y su objetivo fue ir a buscar revancha ahora en el extranjero.

Se trata del defensa Sebastián Triviño, quien fue liberado de la U y llegó hasta la Sub 17 azul. El oriundo de Osorno no tuvo otra que agarrar su maleta y partir hasta Tigre. El elenco de Argentina le abrió las puertas desde febrero de 2023 y el zurdo está en la 5ª división de la juvenil del club con el técnico Jorge Ávalos.

Bolavip Chile se contactó con el jugador y Triviño contó su paso por la U y, además, detalló su aventura como trotamundos en el fútbol argentino.

“Estuve desde los 9 años en la U. Estuve dos años de satélite y después me fui a vivir a Santiago con mi hermana. Llegué hasta la Sub 17 en la Universidad de Chile y después mis agentes (Eduardo Zúñiga y Fernando Botta) me consiguieron una prueba en Tigre y quedé a los días. Ahí, se concretó todo”, expresó Triviño desde Argentina en diálogo con Bolavip.

Sebastián Triviño con la indumentaria de Tigre, luego de salir de la U (Instagram)

El Seba hubiese podido estar con Pellegrino, ya que alguna vez en prácticas con el primer equipo fue considerado por Sebastián Miranda como el lateral zurdo que necesitaba. El jugador tiene esa espina clavada, aunque sabe que llegará su momento en alguna ocasión luego de salir del club y la Sub 17, que estaba a cargo de Adrián Rojas.

“Me hubiese gustado estar en el primer equipo, pero no era el momento. Me faltaba estar mejor mentalmente preparado para un plantel. Pero sí, me hubiese gustado. Acá en Tigre me recibieron muy bien y me adapté bien al sistema. Quiero agarrar experiencia y el ritmo del fútbol argentino”, agregó Triviño.

Justamente, el zurdo agregó desde Buenos Aires que “acá me hacen jugar de lateral izquierdo, central por ese sector y en labores más adelantadas. Ya llegará mi oportunidad en la U, acá en Argentina o donde sea”