Tras una aceptable primera rueda, con un gran inicio en la segunda, para luego decaer en resultados y salir de la parte alta de la tabla de posiciones, en Universidad de Chile ya comienzan a adelantar trabajo de cara a la próxima temporada.

Y uno de los temas a corregir, es la situación de los extranjeros del club universitario, donde en la suma y resta, han quedado bastante en deuda para lo que esperaban tanto la dirigencia como los hinchas de la U.

Por tal razón, ya se comienzan a delinear algunos tópicos referentes a esta arista. Nada decidido, pero al menos y según información que maneja Bolavip, algunos podrían estar viviendo sus últimos meses en el Centro Deportivo Azul.

Los cuestionados

Este jueves, Radio Cooperativa informó que Cristian Palacios estaría con ganas de marchar, pese a que aún tiene contrato vigente por una temporada más. Su escasa participación en minutos y goles, sumado al poco interés del entrenador Mauricio Pellegrino de querer alinearlo y cuando lo hizo fue más por obligación que convicción, hacen pensar que el Chorri no seguirá en La Cisterna, a pesar que cercanos al futbolista indicaron a nuestro portal, que él deseaba cumplir con su contrato.

Otro que no ha rendido como se esperaba es el mediocampista Emmanuel Ojeda. Sucesivas lesiones y rendimiento, han mermado las presentaciones del ex Rosario Central quien tiene vínculo contractual con la U hasta el año 2025, pero no llena el paladar de lo que realmente se esperaba de él. Totalmente en deuda.

Difícil que siga

Querido en la interna, gran aporte en el plantel y si bien recuperó la titularidad, la continuidad de Nery Domínguez pareciera no estar segura. Si bien, el jugador es prenda de garantía en general, también su estado físico atenta contra la convicción dirigencial de querer renovar al Tata. Muy complicado.

Domínguez, Palacios y Ojeda, los que se la tienen que jugar en la recta final del torneo (Photosport)

Los que siguen

Son dos. Uno de ellos es Federico Mateos, quien si bien no ha descollado como lo hizo en Ñublense, es un jugador que se cree le pueden sacar aún más rendimiento. También, el trámite de su nacionalización entusiasma en el segundo piso del CDA, por lo cual podría liberar un cupo de extranjero, prontamente.

El caso de Leandro Fernández también es un muy especial. Si bien, no se le ha visto tanto baile como en Argentina, es un jugador que cuando se dispone a jugar, es importante para los azules. Además, un año más de contrato permite ilusionarse con que el hombre de la cumbia será factor clave en la U 2024.

Con esta situación, de los cinco extranjeros del Romántico Viajero en la actualidad, podríamos señalar que dos son muy probables que continúen y que tres están en la cuerda floja.