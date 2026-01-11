Octavio Rivero ya está en Chile y su llegada no pasó inadvertida. El delantero uruguayo aterrizó este sábado en el país para cerrar su incorporación a Universidad de Chile, en un movimiento que comienza a tomar forma definitiva en el mercado de fichajes.

El arribo del atacante se da en medio de un escenario especial, marcado por su pasado en Colo Colo y por las señales que el propio futbolista dejó antes de ultimar los detalles finales para su firma con el Romántico Viajero.

Lo cierto es que, en un mercado donde cada gesto se analiza con lupa por los acérrimos hinchas de la U, Rivero volvió a quedar en el centro de la conversación.

Octavio Rivero disputó 62 partidos con la camiseta alba y convirtió 23 goles | FOTO: Paul Plaza/Photosport

Octavio Rivero borra de Instagram sus fotos con Colo Colo

Durante las últimas horas, el nacido en Treinta y Tres, Uruguay, eliminó de su cuenta de Instagram todas las publicaciones vinculadas a su paso por el Cacique, un gesto que inevitablemente recordó lo realizado en su momento por Matías Zaldivia.

La acción no tardó en generar repercusión entre hinchas y seguidores de ambos clubes, especialmente en redes sociales, donde fue interpretada como una señal de quiebre definitivo con su pasado albo antes de vestirse de azul.

De esta manera, “La Iguana”, como fue apodado en su etapa en Ecuador, comienza a escribir un nuevo capítulo en su carrera, protagonizando uno de los movimientos más comentados de este mercado de fichajes.

