En la Universidad de Chile es todo felicidad luego de derrotar a Universidad Católica por tres tantos a cero y que no solo permite ganar un clásico, si no también alcanzar el tercer lugar en la tabla de posiciones y no son pocos, quienes se entusiasman con aquello.

Y al día siguiente del triunfo, solo risas y bromas habían en la comuna de La Cisterna producto de la gran presentación que realizaron en cancha del Estadio Santa Laura y por si fuera poco, recibieron a una gran visita.

Al CDA llegó nada más ni nada menos, que el ex volante Leonardo Rodríguez, quien estuvo de paso, pero suficiente para ser captado por la cámara del Canal de Youtube del club y que pudo ser reproducido en el cuarto capítulo de #Intertemporada2023. “Lindo reencontrarnos después de un triunfo como el de anoche. Este club cuando se gana, todo es fiesta“, le dijo el ex seleccionado argentino al kinesiólogo del plantel, Mauricio Hernández.

El Leo, vio que su camiseta del año 1999 o 2000 estaba enmarcada en una oficina del predio azul y que hace unos años, fue el doctor Alejandro Orizola quien la colgó. Si bien estuvo un tiempo breve, alcanzó a conversar con el gerente deportivo, Manuel Mayo (a quién le llevó la camiseta del año 1996) y con el preparador de arqueros, el también trasandino Gustavo Campagnuolo.

Fue con él, con quien conversó a la pasada. Rodríguez le dijo al ex portero, “¿Qué hacés, flaquito? ¿Sabe el técnico que llegó al mejor club del mundo o no? Qué linda victoria ayer!” fueron las palabras del ex 10 en una amena conversación entre saludos y abrazos.

Leo hablando con Domínguez (Captura Youtube Universidad de Chile oficial)

Breve estadía la del Leo Rodríguez en el Centro Deportivo Azul donde también se le vio conversando con Nery Domínguez, pero suficiente para llenarse de saludos y reconocimientos de alguien que vivió una temporada dorada en los universitarios.