Universidad de Chile arrancaba la temporada 2012 con el reconocimiento de ser el campeón de la Copa Sudamericana y por cierto, seguir con los logros y en el horizonte ahora estaba la Copa Libertadores de América, pero sufría con las partidas de Eduardo Vargas, Gustavo Canales y Marcos González.

Precisamente, la de este último hacia el Flamengo, obligó a la escuadra azul a buscar a su reemplazante, ¿El elegido? un ecuatoriano de 25 años y que Jorge Sampaoli conocía muy bien, Eduardo Morante que militaba en el Emelec.

2 millones de dólares pagó Azul Azul por el central, peor sucesivas lesiones mermaron su continuidad y en el apuro por volver a las canchas, volvió a resentirse. En diálogo con el Diario Extra de Ecuador, Morante se refirió a esta situación.

“Además de presión, sentía vergüenza porque la U había pagado mucho dinero por mi y no estaba respondiendo como ellos esperaban”, reconoció Morante quien recordó sus dos goles en azul, entre ellos el anotado a Deportes La Serena en el Estadio Santa Laura y que terminó entre lágrimas.

Sin embargo, luego de partir a préstamo a Liga de Quito vinieron los problemas legales y que el ex defensor nunca pudo solucionar, todo producto de la alta transferencia por la cual se vino a la U. “Ese año, una señora que me había llevado a Emelec en 2006 y con quien lamentablemente firmé un contrato, que le otorgaba el 50% de alguna venta a futuro, me entabló una demanda, por derechos de representación legal”, sostuvo el ecuatoriano.

Siguiendo en el detalle, Morante comentó que “la demanda fue por 120 mil dólares que correspondían al 50%que había firmado. Eso me generó un problema porque me toca pedir permiso para ir de Quito a Guayaquil a las audiencias. Eso hizo que no estuviera cien por ciento concentrado en mi carrera e impidió que me ganara un puesto en el equipo de Edgardo Bauza”, rememora.

“Le pedí llegar a aun arreglo económico, le ofrecí 50 mil dólares que es lo que podía pagar, pero ella nunca accedió y producto de eso estoy insolvente y no puedo salir del país”, enfatiza categóricamente el ex jugador azul.

Luego de pasar por clubes como la propia Liga, Deportivo Cuenca, El Nacional, Mushuc Runa y Fuerza Amarilla, el propio ex jugador afirma que nada ya era igual, “entraba a la cancha y pensaba en ese problema legal que no podía solucionar. Me fui desilusionado del fútbol“, agrega Morante, quien en 2017 y a sus 29 años, abandonó la actividad.

Finalmente, cuenta que en la actualidad trabaja con un hermano en una escuela de fútbol y que eso ayuda en subsistir, como también, recuerda a Jorge Sampaoli y dice que fue “con el técnico que más aprendió”, concluyó Morante.

La emoción de Morante tras anotar un gol por la U (Archivo)

Lágrimas del ecuatoriano que no la pasó bien en Chile (Archivo)

Los números de Eduardo Morante en su paso por Universidad de Chile

Una dura lesión imposibilitó que el ecuatoriano tuviese mayor continuidad en la U donde tan solo estuvo diez meses, hasta que en noviembre de 2012 fuera oficializado su préstamo a la Liga de Quito.

Entre Campeonato Nacional y Copa Chile (internacionalmente no tuvo participación) en Universidad de Chile disputó ocho partidos y anotó dos goles.