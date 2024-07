La decisión de Universidad de Chile de congelar a Marcelo Morales molestó a un mítico entrenador azul. No entiende qué busca el club con este tipo de medidas: afecta al plantel y al propio jugador.

Para César Vaccia, la postura del club es errónea. Así lo manifestó el histórico DT de los azules en conversación con BOLAVIP CHILE. Aseguró que la solución debiese ser diferente con un formado en casa.

“Ese es un problema que, generalmente, en la series menores, cuando un jugador va a pasar a la adulta, se produce eso. Dan la orden de dejarlo congelado hasta que no se resuelva el problema”, comenzó explicando.

“En el equipo adulto, no, porque al final es muy cuestionable este tipo de decisiones. La perspicacia es que se le dio la orden y se le congeló, que no pueda utilizarlo el entrenador. Es un problema para todo el mundo”, agregó.

César Vaccia pidió que Marcelo Morales siga jugando en Universidad de Chile.

La U manda a la guerra a su DT

A pesar de que se informó que la decisión pasó por Gustavo Álvarez, la postura de César Vaccia es indeclinable: esto afecta más al DT. ¿La razón? Deberá dar la cara por las decisiones tomadas sobre la promesa del club.

“El responsable final siempre será el entrenador, porque tendrá que explicar porque no va a jugar. El club no está bien, debieran proteger al entrenador. Con ese tipo de medidas, no tiene mucho sentido. Corta las posibilidades de que el chico llegue a un acuerdo. No me parece una buena decisión”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Everton por la semifinal regional (vuelta) de la Copa Chile 2024. Se jugará el domingo 14 de julio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.